Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Ильхам Алиев ознакомился в Баку с техникой для перевозки бытовых отходов

    Внутренняя политика
    • 02 марта, 2026
    • 11:16
    Ильхам Алиев ознакомился в Баку с техникой для перевозки бытовых отходов

    2 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился во дворе Бакинского Экспо-центра с техникой для перевозки бытовых отходов.

    Как сообщает Report, эта техника, произведенная на Гянджинском автомобильном заводе по заказу Министерства экологии и природных ресурсов, будет направлена в различные города и районы нашей страны.

    Министр экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов и председатель Наблюдательного совета Производственного объединения "Гянджинский автомобильный завод" Ханлар Фатиев проинформировали главу государства о проекте.

    Было отмечено, что в рамках проекта изготовлено в общей сложности 70 единиц коммунальной техники вместимостью 22 кубометров каждая. Коммунальную технику с двух площадок – перед Экспо-центром в городе Баку и со двора автомобильного завода в городе Гянджа планируется отправить в 58 городов и районов Азербайджана.

    В Азербайджане, наряду с Баку последовательно продолжаются проекты, направленные на развитие и регионов, создание там современной социальной инфраструктуры, в том числе закладку парков, зеленых и лесных зон, и тем самым улучшение экологической ситуации в стране в целом. С этой точки зрения отправка техники для перевозки бытовых отходов в города и районы республики сочетает в себе несколько важных факторов. Так, это в первую очередь будет способствовать повышению качества коммунальных услуг и улучшению санитарно-гигиенической ситуации в регионах. Таким образом, современная новая техника обеспечит своевременную и эффективную транспортировку бытовых отходов, а также более качественную уборку населенных пунктов. Кроме того, проект играет важную роль с точки зрения охраны окружающей среды. Еще одним важным моментом проекта является то, что эта техника - местного производства. В целом, до настоящего времени Гянджинский автомобильный завод выпустил большое количество тракторов, комбайнов, другой сельскохозяйственной техники, легковых и грузовых автомобилей и другой техники.

    Гянджинский автомобильный завод был основан в 1986 году по инициативе Общенационального лидера Гейдара Алиева. В 2004 году это производственное предприятие начало функционировать по поручению президента Ильхама Алиева. В настоящее время на заводе работает около 500 человек.

    Ильхам Алиев ознакомился в Баку с техникой для перевозки бытовых отходов
    Ильхам Алиев ознакомился в Баку с техникой для перевозки бытовых отходов
    Ильхам Алиев ознакомился в Баку с техникой для перевозки бытовых отходов
    Ильхам Алиев ознакомился в Баку с техникой для перевозки бытовых отходов
    Ильхам Алиев ознакомился в Баку с техникой для перевозки бытовых отходов
    Ильхам Алиев ознакомился в Баку с техникой для перевозки бытовых отходов
    Ильхам Алиев ознакомился в Баку с техникой для перевозки бытовых отходов
    Ильхам Алиев ознакомился в Баку с техникой для перевозки бытовых отходов
    Ильхам Алиев ознакомился в Баку с техникой для перевозки бытовых отходов

    Ильхам Алиев техника для перевозки бытовых отходов Бакинский Экспо-центр
    Фото
    İlham Əliyev Bakıda məişət tullantıları daşıyan texnikalarla tanış olub
    Фото
    President Ilham Aliyev inspects household waste collection vehicles in Baku

    Последние новости

    12:00

    Минобороны Кувейта: Сегодня утром разбилось несколько американских самолетов

    Другие страны
    11:58

    Посол Ирана Демирчилу выразил благодарность Азербайджану за соболезнования

    Внешняя политика
    11:58

    Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили напряженность на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    11:55

    Антонио Таяни: Италия оценит экономические последствия войны на Ближнем Востоке

    Другие страны
    11:54

    Ибрагимов возглавил Нахчыванский филиал Госагентства по ОМС

    Социальная защита
    11:53

    СМИ: Операция ЦАХАЛ в Ливане может включать наземное наступление - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:52

    Цены на газ в Европе подскочили на 20%

    Энергетика
    11:48

    В Барнауле столкнулись автобус и грузовик, пострадали 12 человек

    В регионе
    11:33

    МИД: Новых данных о пострадавших азербайджанцах в Иране нет

    Внутренняя политика
    Лента новостей