Пашинян: Ереван и Баку обсуждают потенциальную взаимную торговлю

Армения и Азербайджан обмениваются и изучают списки товаров для потенциальной взаимной торговли.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге после заседания правительства.

"Сейчас происходят процессы – Армения и Азербайджан обмениваются списками потенциальных товаров, в продаже или покупке которых они могут быть заинтересованы", - отметил Пашинян.

Комментируя вопрос, как правительство определило, кто будет закупать азербайджанский бензин, Пашинян отметил, что предварительно был исследован рынок и предложение сделано тем компаниям, которые не станут превращать эту возможность в политическую акцию.

По его словам, продавать Армении азербайджанские нефтепродукты в ходе встречи комиссий [по делимитации] предложил вице-премьер Азербайджана.

"Мы сказали, что есть такая возможность (покупать азербайджанские нефтепродукты - ред.). И компании с двух сторон, если не ошибаюсь с нашей стороны были 2 компании, установили связь", - отметил он.

При этом Пашинян подчеркнул, что были сети АЗС, которые отказывались продавать азербайджанские нефтепродукты.