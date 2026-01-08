Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В регионе
    • 08 января, 2026
    • 14:25
    Пашинян: Ереван и Баку обсуждают потенциальную взаимную торговлю

    Армения и Азербайджан обмениваются и изучают списки товаров для потенциальной взаимной торговли.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге после заседания правительства.

    "Сейчас происходят процессы – Армения и Азербайджан обмениваются списками потенциальных товаров, в продаже или покупке которых они могут быть заинтересованы", - отметил Пашинян.

    Комментируя вопрос, как правительство определило, кто будет закупать азербайджанский бензин, Пашинян отметил, что предварительно был исследован рынок и предложение сделано тем компаниям, которые не станут превращать эту возможность в политическую акцию.

    По его словам, продавать Армении азербайджанские нефтепродукты в ходе встречи комиссий [по делимитации] предложил вице-премьер Азербайджана.

    "Мы сказали, что есть такая возможность (покупать азербайджанские нефтепродукты - ред.). И компании с двух сторон, если не ошибаюсь с нашей стороны были 2 компании, установили связь", - отметил он.

    При этом Пашинян подчеркнул, что были сети АЗС, которые отказывались продавать азербайджанские нефтепродукты.

    Армения Азербайджан Никол Пашинян торгово-экономические связи
