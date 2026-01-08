Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Израильская армия сообщила о неудачном ракетном пуске из Газы

    Другие страны
    • 08 января, 2026
    • 14:31
    Израильская армия сообщила о неудачном ракетном пуске из Газы

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала неудачный запуск ракеты из района города Газа в сторону израильской территории.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel.

    По данным военных, снаряд упал в секторе Газа недалеко от больницы, расположенной рядом с израильскими постами в этом районе.

    Сообщений о жертвах нет.

    Армия обороны Израиля также заявила о нанесении целенаправленного удара по стартовой площадке в секторе Газа в рамках так называемого быстрого "замыкания круга".

    ЦАХАЛ отмечает, что будет пресекать любые попытки радикальных группировок в Газе совершить нападения на израильские силы или мирных жителей с "крайней жестокостью".

