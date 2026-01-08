Израильская армия сообщила о неудачном ракетном пуске из Газы
Другие страны
- 08 января, 2026
- 14:31
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала неудачный запуск ракеты из района города Газа в сторону израильской территории.
Об этом сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel.
По данным военных, снаряд упал в секторе Газа недалеко от больницы, расположенной рядом с израильскими постами в этом районе.
Сообщений о жертвах нет.
Армия обороны Израиля также заявила о нанесении целенаправленного удара по стартовой площадке в секторе Газа в рамках так называемого быстрого "замыкания круга".
ЦАХАЛ отмечает, что будет пресекать любые попытки радикальных группировок в Газе совершить нападения на израильские силы или мирных жителей с "крайней жестокостью".
Последние новости
15:04
Армения к 2030 году рассчитывает выйти на доходы в размере $3,8 млрд от туризмаВ регионе
15:01
Тест на наркотики турецкой певицы Алейны Тилки дал положительный результатВ регионе
14:40
МО Турции: После прекращения огня в Украину могут быть направлены миротворческие силыВ регионе
14:37
Мерц примет президента Сирии в БерлинеДругие страны
14:36
АЖД запускает зимние скидки на маршрут Баку-Балакен-БакуИнфраструктура
14:31
Израильская армия сообщила о неудачном ракетном пуске из ГазыДругие страны
14:27
Саудовская нефтехимическая компания SABIC продает активы в ЕС и АмерикеЭнергетика
14:27
Фото
Баку и Эр-Рияд расширяют диалог по энергетическому партнерствуЭнергетика
14:25