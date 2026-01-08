Израильская армия сообщила о неудачном ракетном пуске из Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала неудачный запуск ракеты из района города Газа в сторону израильской территории.

Об этом сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel.

По данным военных, снаряд упал в секторе Газа недалеко от больницы, расположенной рядом с израильскими постами в этом районе.

Сообщений о жертвах нет.

Армия обороны Израиля также заявила о нанесении целенаправленного удара по стартовой площадке в секторе Газа в рамках так называемого быстрого "замыкания круга".

ЦАХАЛ отмечает, что будет пресекать любые попытки радикальных группировок в Газе совершить нападения на израильские силы или мирных жителей с "крайней жестокостью".