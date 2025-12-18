В Сальяне произошло ДТП, есть погибший

В Сальянском районе в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек.

Как сообщает аранское бюро Report, авария произошла утром на участке магистрали Алят–Астара, проходящем через село Ашагы Кюркенди.

По предварительным данным, в результате столкновения двух автомобилей погиб житель поселка Хыллы Нефтчалинского района Зейгам Ибрагимов, 1988 года рождения.

На место происшествия были привлечены спасатели МЧС. По факту проводится расследование.