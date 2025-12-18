Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В Сальяне произошло ДТП, есть погибший

    Происшествия
    • 18 декабря, 2025
    • 09:23
    В Сальяне произошло ДТП, есть погибший

    В Сальянском районе в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек.

    Как сообщает аранское бюро Report, авария произошла утром на участке магистрали Алят–Астара, проходящем через село Ашагы Кюркенди.

    По предварительным данным, в результате столкновения двух автомобилей погиб житель поселка Хыллы Нефтчалинского района Зейгам Ибрагимов, 1988 года рождения.

    На место происшествия были привлечены спасатели МЧС. По факту проводится расследование.

    Salyanda yol qəzası olub, ölən var

    Лента новостей