Salyanda yol qəzası olub, ölən var

    Hadisə
    • 18 dekabr, 2025
    • 09:04
    Salyanda baş verən yol qəzasında bir nəfər ölüb.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə səhər saatlarında köhnə Ələt-Astara magistral yolunun rayonun Aşağı Kürkəndi kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    İlkin məlumata görə, iki avtomobilin toqquşması nəticəsində Neftçala rayonunun Xıllı qəsəbə sakini, 1988-ci il təvəllüdlü İbrahimov Zeyqəm Kamil oğlu ölüb.

    Hadisə yerinə FHN-in xilasediciləri cəlb olunub.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Сальяне произошло ДТП, есть погибший

