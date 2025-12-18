Salyanda yol qəzası olub, ölən var
Hadisə
- 18 dekabr, 2025
- 09:04
Salyanda baş verən yol qəzasında bir nəfər ölüb.
"Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə səhər saatlarında köhnə Ələt-Astara magistral yolunun rayonun Aşağı Kürkəndi kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
İlkin məlumata görə, iki avtomobilin toqquşması nəticəsində Neftçala rayonunun Xıllı qəsəbə sakini, 1988-ci il təvəllüdlü İbrahimov Zeyqəm Kamil oğlu ölüb.
Hadisə yerinə FHN-in xilasediciləri cəlb olunub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
