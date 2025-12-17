Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 17 декабря, 2025
    • 22:39
    Премьер Катара: Нарушение Израилем перемирия в Газе затрудняет работу посредников

    Нарушения Израилем режима прекращения огня в секторе Газа ставят посредников в неловкое положение.

    Как передает Report, об этом заявил журналистам в Вашингтоне премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

    "Продолжающиеся нарушения Израилем соглашения о прекращении огня ставят посредников в неловкое положение", - сказал он.

    Аль Тани отметил, что неотложной проблемой остается вопрос доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав: "Мы подчеркнули важность того, что помощь должна поступать без каких-либо условий, особенно палатки [для размещения людей]".

    Говоря о планируемом размещении в секторе Газа миротворческого контингента, шейх уточнил, что у Дохи на данный момент нет полной информации по этому вопросу, однако стороны продолжают техническую координацию с США в отношении международных стабилизационных и определения задач, которые они будут выполнять. "Это должны быть не силы, защищающие одну сторону за счет другой, а силы, призванные защищать обе стороны, само соглашение и обеспечивать его соблюдение", - добавил он, подчеркнув, что Катар поддерживает все эти усилия.

