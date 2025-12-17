Конгресс США утвердил кандидатуру миллиардера Айзекмана на пост главы NASA

Сенат Конгресса США утвердил повторно выдвинутую президентом страны Дональдом Трампом кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Как передает Report, трансляцию голосования в верхней палате американского законодательного органа вел телеканал C-SPAN.

В поддержку кандидатуры Айзекмана выступили 67 сенаторов, против проголосовали 30. Таким образом, кандидатура утверждена. Как ожидается, в ближайшее время Айзекман будет приведен к присяге в качестве нового главы NASA.