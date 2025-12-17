Конгресс США утвердил кандидатуру миллиардера Айзекмана на пост главы NASA

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 17 декабря, 2025
    • 23:03
    Сенат Конгресса США утвердил повторно выдвинутую президентом страны Дональдом Трампом кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

    Как передает Report, трансляцию голосования в верхней палате американского законодательного органа вел телеканал C-SPAN.

    В поддержку кандидатуры Айзекмана выступили 67 сенаторов, против проголосовали 30. Таким образом, кандидатура утверждена. Как ожидается, в ближайшее время Айзекман будет приведен к присяге в качестве нового главы NASA.

    ABŞ Konqresi milyarder Ayzekmanın NASA rəhbəri vəzifəsinə namizədliyini təsdiqləyib

