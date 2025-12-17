ABŞ Konqresi milyarder Ayzekmanın NASA rəhbəri vəzifəsinə namizədliyini təsdiqləyib
Digər ölkələr
- 18 dekabr, 2025
- 00:00
ABŞ Konqresinin Senatı Prezident Donald Tramp tərəfindən milyarder Cared Ayzekmanın NASA rəhbəri vəzifəsinə yenidən irəli sürülən namizədliyini təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, səsvermə ABŞ qanunverici orqanının yuxarı palatasında keçirilib və C-SPAN telekanalı tərəfindən yayımlanıb.
Onun namizədliyini 67 senator dəstəkləyib, 30 senator isə əleyhinə səs verib. Bununla da namizədlik təsdiqlənib.
C.Ayzekmanın yaxın vaxtlarda NASA-nın yeni rəhbəri kimi and içəcəyi gözlənilir.
