WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Bakıda tarixi abidənin damı memarlıq xüsusiyyətlərinə uyğun bərpa edilir

    Mədəniyyət siyasəti
    • 19 dekabr, 2025
    • 10:41
    Bakıda tarixi abidənin damı memarlıq xüsusiyyətlərinə uyğun bərpa edilir

    Bakıda yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsi olan yaşayış binasının damı layihəyə uyğun bərpa edilir.

    Bu barədə "Report"a Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, hazırda Nəsimi rayonu, Salatın Əsgərova küçəsi, 213 ünvanında yerləşən yaşayış binasında aparılan bərpa işləri ilə bağlı yaranmış problemlər aradan qaldırılır:

    "Binanın dam örtüyü tarixi abidənin memarlıq xüsusiyyətlərinə uyğun şəkildə bərpa edilir, konstruktiv dayanıqlıq təmin olunur və yaşayış üçün yaranmış risklər aradan qaldırılır. Dam hissəsində aparılan təmir işləri yekunlaşmaq üzrədir".

    Xatırladaq ki, tarixi abidənin yaxınlığında yeni yaşayış binasının inşası ilə əlaqədar olaraq, "VEST PARK" MMC tərəfindən 3146 inventar nömrəli abidədə təmir-bərpa işləri aparılarkən təsdiq edilmiş layihənin tələblərinin kobud şəkildə pozulması faktı aşkarlanmışdı. Qanunvericiliyə uyğun olaraq təsdiq edilmiş layihədə binanın bünövrəsinin gücləndirilməsi, fasad hissəsində, daxili həyətdə və dam örtüyündə bərpa işlərinin aparılması nəzərdə tutulmuşdu.

    Lakin təsdiq olunmuş layihənin tələbləri kobud şəkildə pozularaq, mövcud dam örtüyünün (ruberoid) əvəzinə, yeni metal kirəmit tipli konstruksiya quraşdırılmışdı. Həmçinin, damda yerləşən tüstü və havalandırma bacaları qapadılmış, quraşdırılan əlavə konstruksiyalar binanın dayanıqlığına təhlükə yaratmışdı.

    Dövlət Xidməti bu nöqsanlarla əlaqədar təmir-bərpa işlərini dayandırıb, şirkət barəsində inzibati tədbirlər görmüşdü. Tarixi abidənin dam örtüyünün əvvəlki görkəminə qaytarılması məqsədilə layihədən kənar quraşdırılmış dam örtüyü sökülmüş, nəticədə binanın damının müəyyən hissəsinin zədələnməsinə və yağışlı havalarda isə sakinlər üçün əlavə narahatlıqların yaranmasına səbəb olmuşdu.

    Son xəbərlər

    10:57

    Xalq yazıçısı Elçinin Fəxri xiyabandakı qəbirüstü abidəsini Natiq Əliyev hazırlayır

    Ədəbiyyat
    10:49
    Foto

    Elm və musiqi eyni səhnədə: NDU-nun dəvəti ilə Umut Yıldız Naxçıvanda

    Elm və təhsil
    10:47
    Foto

    AFFA-nın Klubların Lisenziyalaşdırılması Şöbəsinin fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib

    Futbol
    10:41
    Foto

    Bakıda tarixi abidənin damı memarlıq xüsusiyyətlərinə uyğun bərpa edilir

    Mədəniyyət siyasəti
    10:39

    ABŞ-də universitetdə atışma törətməkdə şübhəli bilinən şəxs ölü tapılıb

    Digər ölkələr
    10:35
    Foto

    NETTY 2025 Azərbaycanın Milli internet mükafatının qalibləri elan edilib

    Biznes
    10:34

    Prezident: Azərbaycanda səhiyyə sistemi öz inkişafının yeni mərhələsinə qədəm qoyub

    Sağlamlıq
    10:25
    Video

    Sumqayıtda restoranda yanğın baş verib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    10:24

    İlham Əliyev Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun 90 illiyinə həsr olunan konqresin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti