    Naxçıvanda 11 ayda istehsalat və xidmətlə bağlı 136 layihə icra edilib

    Biznes
    • 19 dekabr, 2025
    • 12:14
    Naxçıvanda 11 ayda istehsalat və xidmətlə bağlı 136 layihə icra edilib

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında dövlət dəstəyi və özəl investisiya qoyuluşu hesabına 136 istehsalat və xidmət layihəsi icra edilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, yekunlaşan layihələrdən 64-ü yeni sahələr yaradılması, 72-si isə mövcud sahələrin genişləndirilməsi məqsədi daşıyıb.

    Yekunlaşan sahələr üzrə 82 layihəyə Naxçıvanın İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Sahibkarlığın İnkişafı Fondu 4 milyon 575 min manat güzəştli kredit verib.

    Hazırda icrası davam edən 93 layihədən 38-i yeni müəssisələrin yaradılmasına, 55-i isə genişləndirməyə yönəlib.

