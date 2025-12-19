MOK rəsmisi: "Bakıətrafı kəndlərdə və qəsəbələrdə zalların açılması güləşin inkişafına müsbət təsir göstərəcək"
- 19 dekabr, 2025
- 12:03
Bakıətrafı kəndlərdə və qəsəbələrdə zalların açılması güləşin inkişafına müsbət təsir göstərəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
O, Zabratda yeni açılan güləş zalı ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:
"Gözəl təşəbbüsdür. Azərbaycan Güləş Federasiyasına təşəkkür edirəm ki, Taleh Məmmədova dəstək olub. İnanıram ki, bu zalda Taleh kimi idmançılar, çempionlar yetişəcək. Bakıda zallar çoxdur, amma yenə də ehtiyac var. Bakıətrafı kəndlərdə və qəsəbələrdə belə zalların açılması güləşin inkişafına müsbət təsir göstərəcək. Bu ərazidə yaşayan insanları təbrik edirəm".
Qeyd edək ki, Azərbaycan Güləş Federasiyasının dəstəyi ilə bu gün Zabrat qəsəbəsində tanınmış pəhləvan Taleh Məmmədovun adına yunan-Roma güləşi zalı istifadəyə verilib.