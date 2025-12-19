Xalq yazıçısı Elçinin Fəxri xiyabandakı qəbirüstü abidəsini Natiq Əliyev hazırlayır
Ədəbiyyat
- 19 dekabr, 2025
- 10:57
Xalq yazıçısı Elçinin Fəxri xiyabandakı qəbirüstü abidəsini Xalq rəssamı Natiq Əliyev hazırlayır.
Bunu "Report"a müsahibəsində Xalq rəssamı Natiq Əliyev deyib.
Onun sözlərinə görə, qəbirüstü abidə üçün bir neçə variant təqdim edib.
"Ailəsi birini bəyənib, indi onun üzərində işləməyi düşünürəm. Yəni faktiki zaman demək çətindir, amma işləyirik", - bildirib.
Müsahibənin tam mətni ilə buradan tanış ola bilərsiniz.
