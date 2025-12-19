İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı

    Xalq yazıçısı Elçinin Fəxri xiyabandakı qəbirüstü abidəsini Natiq Əliyev hazırlayır

    Ədəbiyyat
    • 19 dekabr, 2025
    • 10:57
    Xalq yazıçısı Elçinin Fəxri xiyabandakı qəbirüstü abidəsini Natiq Əliyev hazırlayır

    Xalq yazıçısı Elçinin Fəxri xiyabandakı qəbirüstü abidəsini Xalq rəssamı Natiq Əliyev hazırlayır.

    Bunu "Report"a müsahibəsində Xalq rəssamı Natiq Əliyev deyib.

    Onun sözlərinə görə, qəbirüstü abidə üçün bir neçə variant təqdim edib.

    "Ailəsi birini bəyənib, indi onun üzərində işləməyi düşünürəm. Yəni faktiki zaman demək çətindir, amma işləyirik", - bildirib.

    Müsahibənin tam mətni ilə buradan tanış ola bilərsiniz.

    Xalq yazıçısı Elçin Fəxri xiyaban Natiq Əliyev

    Son xəbərlər

    11:47

    Nazirlik rəsmisi: "Balıq bazarında idxal məhsulları üstünlük təşkil edir"

    ASK
    11:45

    Əli Əhmədov: Avroparlament təxribatlar, zorakı çevrilişlər yaratmağa yönəlmiş cəhdlər göstərir

    Milli Məclis
    11:43

    Azərbaycanda balıqçılığa xüsusi dövlət dəstəyi olacaq

    ASK
    11:38

    Deputat: Avropanın siyasi alver, saxta qətnamələr mərkəzinin ölkəmizə nəsə diktə etməyə haqqı yoxdur

    Milli Məclis
    11:33

    Xəzərdə itkin düşən balıqçılardan birinin meyiti tapılıb

    Hadisə
    11:30
    Foto

    Zabrat qəsəbəsində yunan-Roma güləşi zalı istifadəyə verilib

    Fərdi
    11:27

    MM üzvü: Avroparlamentdə keçirilən dinləmə təşəbbüskarı olduğumuz sülh prosesinə müdaxilə cəhdidir

    Milli Məclis
    11:27

    Azərbaycanda narkotik asılılığına görə üç mərkəzdə 721 xəstə müalicə alır

    Sağlamlıq
    11:27

    "Coursera" platformasını bitirmiş Azərbaycan vətəndaşlarının sayı açıqlanıb

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti