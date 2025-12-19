WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    AFFA-nın Klubların Lisenziyalaşdırılması Şöbəsinin fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib

    Futbol
    • 19 dekabr, 2025
    • 10:47
    AFFA-nın Klubların Lisenziyalaşdırılması Şöbəsinin fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib

    İsveçrənin SGS şirkəti AFFA-nın Klubların Lisenziyalaşdırılması Şöbəsinin 2025-ci ildəki fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib.

    Bu barədə "Report"a milli assosiasiyadan məlumat verilib.

    Şirkət tərəfindən AFFA-ya ünvanlanmış məktubda Klubların Lisenziyalaşdırılması Şöbəsinin fəaliyyətinin UEFA-nın Klubların Lisenziyalaşdırma üzrə keyfiyyət standartlarına uyğun olduğu qeyd edilib.

    Klubların Lisenziyalaşdırılması Şöbəsi 2026/2027 Lisenziyalaşdırma mövsümü çərçivəsində Azərbaycan klublarının UEFA yarışlarında iştirakı ilə bağlı lisenziyalaşdırma prosesini həyata keçirmək hüququna malikdir.

    Qeyd edək ki, SGS şirkəti müvafiq yoxlamaları UEFA-nın sifarişi əsasında həyata keçirir.

    SGS şirkəti AFFA Klubların Lisenziyalaşdırılması Şöbəsi uefa keyfiyyət standartları

    Son xəbərlər

    10:57

    Xalq yazıçısı Elçinin Fəxri xiyabandakı qəbirüstü abidəsini Natiq Əliyev hazırlayır

    Ədəbiyyat
    10:49
    Foto

    Elm və musiqi eyni səhnədə: NDU-nun dəvəti ilə Umut Yıldız Naxçıvanda

    Elm və təhsil
    10:47
    Foto

    AFFA-nın Klubların Lisenziyalaşdırılması Şöbəsinin fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib

    Futbol
    10:41
    Foto

    Bakıda tarixi abidənin damı memarlıq xüsusiyyətlərinə uyğun bərpa edilir

    Mədəniyyət siyasəti
    10:39

    ABŞ-də universitetdə atışma törətməkdə şübhəli bilinən şəxs ölü tapılıb

    Digər ölkələr
    10:35
    Foto

    NETTY 2025 Azərbaycanın Milli internet mükafatının qalibləri elan edilib

    Biznes
    10:34

    Prezident: Azərbaycanda səhiyyə sistemi öz inkişafının yeni mərhələsinə qədəm qoyub

    Sağlamlıq
    10:25
    Video

    Sumqayıtda restoranda yanğın baş verib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    10:24

    İlham Əliyev Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun 90 illiyinə həsr olunan konqresin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti