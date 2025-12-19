Sumqayıtda hündürlükdən yıxılan qız ölüb
Hadisə
- 19 dekabr, 2025
- 18:37
Sumqayıt şəhərində hündürlükdən yıxılan qız ölüb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə şəhərin 16-cı məhəlləsində qeydə alınıb.
Binadan yıxılan 2008-ci il təvəllüdlü Fatimə Əmir qızı Qurbanzadə hadisə yerində həyatını itirib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
19:32
Şərurda yeni avtomat meteoroloji stansiya quraşdırılıbEkologiya
19:28
Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıbDaxili siyasət
19:14
İcraçı direktor: "The oligarch's design" sənədli filmində Ermənistandan üç müsahib danışdırmışıqMedia
19:01
Naməlum şəxs Tayvan metrosunda sərnişinlərə hücum edib, iki nəfər ölübDigər ölkələr
18:56
Foto
Ombudsman amputant futbolu üzrə milli komandanın üzvləri ilə görüşübDaxili siyasət
18:50
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Naxçıvan" "Quba" üzərində qələbə qazanıbKomanda
18:49
İsmayıllı Uşaq və Ailələrə Dəstək Mərkəzi ziyarət edilibDaxili siyasət
18:41
Türkiyədə qəzaya uğramış PUA aşkarlanıbRegion
18:39