Britaniya Gürcüstanın iki telekanalına qarşı sanksiyalar tətbiq edib
Digər ölkələr
- 24 fevral, 2026
- 12:56
Böyük Britaniya hökuməti Gürcüstanın "Imedi TV" və "POS TV" telekanallarını sanksiya siyahısına daxil edib.
"Report" xəbər verir ki, müvafiq bəyanat hökumətin saytında dərc olunub.
Britaniya hökuməti bəyan edib ki, telekanallar Rusiya-Ukrayna münaqişəsi haqqında qəsdən yanıldıcı məlumat yayıblar.
