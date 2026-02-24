İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 24 fevral, 2026
    • 12:56
    Britaniya Gürcüstanın iki telekanalına qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Böyük Britaniya hökuməti Gürcüstanın "Imedi TV" və "POS TV" telekanallarını sanksiya siyahısına daxil edib.

    "Report" xəbər verir ki, müvafiq bəyanat hökumətin saytında dərc olunub.

    Britaniya hökuməti bəyan edib ki, telekanallar Rusiya-Ukrayna münaqişəsi haqqında qəsdən yanıldıcı məlumat yayıblar.

    Böyük Britaniya Gürcüstan sanksiya telekanal
    Великобритания ввела санкции против двух грузинских телеканалов
    UK imposes sanctions on two Georgian TV channels

