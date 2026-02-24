Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Великобритания ввела санкции против двух грузинских телеканалов

    Другие страны
    • 24 февраля, 2026
    • 12:53
    Великобритания ввела санкции против двух грузинских телеканалов

    Власти Великобритании внесли в санкционные списки грузинские телеканалы Imedi TV и POS TV.

    Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства.

    В правительстве Британии заявляют, что телеканалы "распространяли намеренно вводящую в заблуждение информацию об российско-украинском конфликте".

    Ранее правительство Великобритании расширило на 297 позиций санкционный список против России.

    Россия Украина Великобритания российско-украинская война санкции
    Britaniya Gürcüstanın iki telekanalına qarşı sanksiyalar tətbiq edib
    UK imposes sanctions on two Georgian TV channels

    Последние новости

    13:42

    Торговый атташе Великобритании: Сотрудничество с Азербайджаном выходит на стратегический уровень

    Инфраструктура
    13:32
    Фото

    Фуат Октай посетил памятник турецким шехидам в Баку

    Внешняя политика
    13:27

    Норвегия в этом году направит Украине около $9 млрд

    Другие страны
    13:21

    Украина предложила Венгрии компромисс по "Дружбе"

    Другие страны
    13:20

    ADSEA: Водохранилища Карабаха и Восточного Зангезура помогут восстановить подземные воды

    Инфраструктура
    13:20

    ADSEA: Имеющихся запасов воды в Азербайджане хватит чуть более чем на год

    Инфраструктура
    13:14

    МИД Франции ограничил контакты свата Трампа с властями

    Другие страны
    13:10

    Завтра в Баку ожидается дождливая погода

    Экология
    13:06

    Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 27 февраля

    Милли Меджлис
    Лента новостей