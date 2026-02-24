Великобритания ввела санкции против двух грузинских телеканалов
Другие страны
- 24 февраля, 2026
- 12:53
Власти Великобритании внесли в санкционные списки грузинские телеканалы Imedi TV и POS TV.
Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства.
В правительстве Британии заявляют, что телеканалы "распространяли намеренно вводящую в заблуждение информацию об российско-украинском конфликте".
Ранее правительство Великобритании расширило на 297 позиций санкционный список против России.
Последние новости
13:42
Торговый атташе Великобритании: Сотрудничество с Азербайджаном выходит на стратегический уровеньИнфраструктура
13:32
Фото
Фуат Октай посетил памятник турецким шехидам в БакуВнешняя политика
13:27
Норвегия в этом году направит Украине около $9 млрдДругие страны
13:21
Украина предложила Венгрии компромисс по "Дружбе"Другие страны
13:20
ADSEA: Водохранилища Карабаха и Восточного Зангезура помогут восстановить подземные водыИнфраструктура
13:20
ADSEA: Имеющихся запасов воды в Азербайджане хватит чуть более чем на годИнфраструктура
13:14
МИД Франции ограничил контакты свата Трампа с властямиДругие страны
13:10
Завтра в Баку ожидается дождливая погодаЭкология
13:06