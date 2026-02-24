Великобритания ввела санкции против двух грузинских телеканалов

Торговый атташе Великобритании: Сотрудничество с Азербайджаном выходит на стратегический уровень Инфраструктура

Норвегия в этом году направит Украине около $9 млрд Другие страны

Украина предложила Венгрии компромисс по "Дружбе" Другие страны