Milli Məclisin növbəti plenar iclası fevralın 27-də keçiriləcək
Milli Məclis
- 24 fevral, 2026
- 13:00
Milli Məclisin yaz sessiyası üzrə növbəti plenar iclası fevralın 27-də keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə spiker Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasının yekununda bildirib.
O qeyd edib ki, növbəti plenar iclasın gündəliyi haqqında əlavə məlumat veriləcək.
Son xəbərlər
13:54
Prezident Naxçıvanda 40 subartezian quyusunun qazılması üçün Sərəncam imzalayıbİnfrastruktur
13:53
Fuat Oktay: Hazırda əsas məqsədimiz bölgədə sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsidirXarici siyasət
13:52
Fransa XİN ABŞ səfirinin hökumət binalarına girişinə qadağa qoyubDigər ölkələr
13:48
"Nyukasl"ın zədəli futbolçularının adları açıqlanıbFutbol
13:46
Fuat Oktay Ceyhun Bayramovla Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan əməkdaşlıq formatını müzakirə edibXarici siyasət
13:37
Ukrayna Macarıstana "Drujba" boru kəməri ilə bağlı kompromis təklif edibDigər ölkələr
13:36
ADY: Gediş kartının balansını rəqəmsal artırmaq mümkündürİnfrastruktur
13:35
İtaliya klubunun futbolçusu əməliyyat olunubFutbol
13:26