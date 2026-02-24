İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Milli Məclisin növbəti plenar iclası fevralın 27-də keçiriləcək

    Milli Məclis
    • 24 fevral, 2026
    • 13:00
    Milli Məclisin növbəti plenar iclası fevralın 27-də keçiriləcək

    Milli Məclisin yaz sessiyası üzrə növbəti plenar iclası fevralın 27-də keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə spiker Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasının yekununda bildirib.

    O qeyd edib ki, növbəti plenar iclasın gündəliyi haqqında əlavə məlumat veriləcək.

    Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 27 февраля
    Azerbaijani Parliament to hold next plenary session on February 27

