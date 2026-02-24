Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 27 февраля
- 24 февраля, 2026
- 13:06
Очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса состоится 27 февраля.
Как сообщает Report, об этом заявила спикер Сахиба Гафарова по итогам сегодняшнего пленарного заседания парламента.
Она отметила, что дополнительная информация о повестке дня предстоящего заседания будет предоставлена позже.
