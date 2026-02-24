Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 27 февраля

    Милли Меджлис
    • 24 февраля, 2026
    • 13:06
    Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 27 февраля

    Очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса состоится 27 февраля.

    Как сообщает Report, об этом заявила спикер Сахиба Гафарова по итогам сегодняшнего пленарного заседания парламента.

    Она отметила, что дополнительная информация о повестке дня предстоящего заседания будет предоставлена позже.

    Milli Məclisin növbəti plenar iclası fevralın 27-də keçiriləcək
    Azerbaijani Parliament to hold next plenary session on February 27

