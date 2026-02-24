Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 27 февраля

Очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса состоится 27 февраля.

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Сахиба Гафарова по итогам сегодняшнего пленарного заседания парламента.

Она отметила, что дополнительная информация о повестке дня предстоящего заседания будет предоставлена позже.