"Sabah"ın hücumçusu Coy-Lens Mikels: "Fiziki cəhətdən istədiyim səviyyədə deyiləm"
- 24 fevral, 2026
- 13:17
"Sabah"da 100-cü oyununu keçirən almaniyalı futbolçu Coy-Lens Mikels fiziki cəhətdən istədiyi səviyyədə deyil.
31 yaşlı hücumçu bu barədə "Report"a açıqlama verib.
Forvard zədəsi sağalandan sonra yaşıl meydanlara qayıtması ilə bağlı danışıb:
"Hazırda fiziki cəhətdən istədiyim səviyyədə deyiləm. Mümkün qədər tez formamı bərpa edərək, komandama daha yaxşı kömək etmək istəyirəm".
O, Misli Premyer Liqasında 100-cü matçına çıxması ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:
"Sabah"ın heyətində ölkə çempionatında 100-cü oyunumu keçirməyim məni çox sevindirdi. Bu, mənim sevimli klubumdur. Ona görə belə nəticə mənim üçün çox böyük məna daşıyır".
Qeyd edək ki, Coy-Lens Mikelsin yubileyi XXI tura təsadüf edib. O, "Kəpəz"lə ev qarşılaşmasında (1:0) meydana sonradan çıxıb. Azərbaycanda yalnız bir klubda – "Sabah"da forma geyinən 32 yaşlı forvard 100 oyunda 47 qol vurub. Onun orta məhsuldarlığı 0,47-yə bərabərdir.