Сыну Роба Райнера предъявлено обвинение в убийстве своих родителей

Сыну голливудского режиссера Роба Райнера предъявлено обвинение в убийстве своих родителей.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что 32-летний Ник Райнер был арестован 14 декабря.

Через два дня окружной прокурор подал уголовную жалобу с двумя пунктами обвинения в умышленном убийстве. Нику Райнеру грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

Власти не раскрывают возможный мотив преступления, отмечает Reuters. По данным СМИ, накануне трагедии Ник Райнер, который долгое время боролся с наркозависимостью, поссорился с родителями на праздничной вечеринке.

Напомним, что экстренные службы обнаружили в доме Роба Райнера в Лос-Анджелесе тела пожилых мужчины и женщины, возраст которых соответствовал возрасту супруг. У обоих были рваные ножевые раны, однако опознать тела оказалось трудно из-за случившегося пожара.

Позднее опасения подтвердились, убитыми оказались режиссер и его жена Мишель Райнер. Полиция сообщила, что по подозрению в убийстве был арестован их средний сын Ник Райнер, его после случившегося нашли в парке Лос-Анджелеса и арестовали без происшествий.