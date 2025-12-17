Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Сыну Роба Райнера предъявлено обвинение в убийстве своих родителей

    Другие страны
    • 17 декабря, 2025
    • 08:08
    Сыну Роба Райнера предъявлено обвинение в убийстве своих родителей

    Сыну голливудского режиссера Роба Райнера предъявлено обвинение в убийстве своих родителей.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Отмечается, что 32-летний Ник Райнер был арестован 14 декабря.

    Через два дня окружной прокурор подал уголовную жалобу с двумя пунктами обвинения в умышленном убийстве. Нику Райнеру грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

    Власти не раскрывают возможный мотив преступления, отмечает Reuters. По данным СМИ, накануне трагедии Ник Райнер, который долгое время боролся с наркозависимостью, поссорился с родителями на праздничной вечеринке.

    Напомним, что экстренные службы обнаружили в доме Роба Райнера в Лос-Анджелесе тела пожилых мужчины и женщины, возраст которых соответствовал возрасту супруг. У обоих были рваные ножевые раны, однако опознать тела оказалось трудно из-за случившегося пожара.

    Позднее опасения подтвердились, убитыми оказались режиссер и его жена Мишель Райнер. Полиция сообщила, что по подозрению в убийстве был арестован их средний сын Ник Райнер, его после случившегося нашли в парке Лос-Анджелеса и арестовали без происшествий.

