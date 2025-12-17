Канцлер Германии Фридрих Мерц раскрыл детали переговоров по Украине.

Как передает Report, об этом он рассказал в эфире телеканала ZDF.

По его словам, стороны действительно обсуждают вопрос создания "демилитаризованной зоны" на востоке Украины.

"Сейчас между США, Россией, Украиной и Европой ведется разговор также о демилитаризованной зоне", - сказал Мерц.

Политик выступил в поддержку создания такой зоны, поскольку это позволит "развести стороны конфликта". Он также подчеркнул, что создание "демилитаризованной зоны" не подразумевает введения "особой экономической зоны". "Повторюсь, это все планы на будущее. Мы еще не дошли до этого", - пояснил Мерц.