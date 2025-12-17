WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Türkiyənin Hatay vilayətində 4 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    • 17 dekabr, 2025
    • 06:04
    Türkiyənin Hatay vilayətində 4 maqnitudalı zəlzələ olub

    Türkiyənin Hatay vilayətinin Hassa rayonunda 4 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Halların İdarə olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, zəlzələ 7,41 km dərinlikdə qeydə alınıb.

    Dağıntılar barədə məlumat verilməyib.

    В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 4

