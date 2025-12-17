Türkiyənin Hatay vilayətində 4 maqnitudalı zəlzələ olub
- 17 dekabr, 2025
- 06:04
Türkiyənin Hatay vilayətinin Hassa rayonunda 4 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Halların İdarə olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, zəlzələ 7,41 km dərinlikdə qeydə alınıb.
Dağıntılar barədə məlumat verilməyib.
Türkiyənin Hatay vilayətində 4 maqnitudalı zəlzələ olub
