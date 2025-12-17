Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Число погибших в боях на границе с Камбоджей таиландских военных возросло до 19

    Другие страны
    • 17 декабря, 2025
    • 07:52
    Число военнослужащих Таиланда, погибших в ходе пограничного конфликта с Камбоджей, увеличилось с 17 до 19.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил второй военный округ Сухопутных сил Таиланда.

    "Происходят столкновения в районе Та Квай и высоты 350. В результате боев погибли двое наших военнослужащих", - говорится в сообщении по итогам 16 декабря. Ранее стало известно, что таиландские войска установили контроль над древним храмовым комплексом Та Квай в провинции Сурин, вытеснив из этого района камбоджийские силы.

    Столкновения с применением стрелкового оружия вспыхнули 7 декабря. Таиландские сухопутные силы 8 декабря сообщили, что камбоджийские войска начали артиллерийский обстрел их позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Камбоджа не информировала о своих безвозвратных потерях в ходе этого конфликта, однако, по данным таиландской стороны, в результате столкновений погибли более 200 камбоджийских военнослужащих. Министр информации Камбоджи Нет Пхеактра ранее заявил о гибели 15 человек из числа гражданских лиц.

