    Самолет рейса Алматы – Астана вернулся в аэропорт вылета из-за задымления в салоне

    • 17 декабря, 2025
    • 08:58
    Самолет Airbus А321N EI-KDG авиакомпании Air Astana, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы – Астана, вернулся в аэропорт вылета из-за задымления в салоне воздушного судна.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Казахстана.

    По предварительной информации среди пассажиров и экипажа пострадавших нет.

    "Посадка была совершена в 07:40 (06:40 по бакинскому времени). В целях обеспечения безопасности была задействована служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта г. Алматы.

    В настоящее время сотрудниками Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте устанавливается более подробные обстоятельства указанного авиационного события", - указали в казахстанском Минтрансе.

