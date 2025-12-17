Конгресс США одобрил проект оборонного бюджета на сумму $901 млрд

Конгресс США одобрил проект военного бюджета страны на 2026 финансовый год на рекордную сумму в $901 млрд.

Как передает Report, голосование в Сенате - верхней палате американского законодательного органа - вел телеканал C-SPAN.

В поддержку законопроекта, который 10 декабря одобрила также нижняя Палата представителей Конгресса, выступили 77 сенаторов, против проголосовали 20. Таким образом, Конгресс поддержал проект военного бюджета, теперь он будет передан на подпись президенту страны Дональду Трампу.

Военный бюджет, предложенный ранее законодателями, на $8 млрд превышает предложение президента США, который просил Конгресс выделить на военные нужды $892,6 млрд. Эта сумма включает финансирование как Пентагона, так и других агентств и программ, связанных со сферами обороны и безопасности. Изначально Палата представителей предложила сумму, эквивалентную запросу администрации, в то время как Сенат выступил с предложением увеличить военный бюджет до $925 млрд. В конечном итоге законодатели пришли к компромиссному варианту.

Проект бюджета предусматривает, в частности, выделение по $400 млн на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах. Кроме того, законопроект накладывает на главу Пентагона обязательство докладывать Палате представителей и Сенату Конгресса о временной приостановке или прекращении предоставления Украине разведывательных данных. Военный бюджет США в 2025 финансовом году, который подошел к концу 30 сентября, составил $884 млрд.