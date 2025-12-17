Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    "Интер Майами" объявил о продлении контракта с Суаресом

    • 17 декабря, 2025
    • 21:37
    Интер Майами объявил о продлении контракта с Суаресом

    Уругвайский нападающий Луис Суарес подписал новый контракт с клубом Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами".

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба команды.

    Новое соглашение рассчитано до конца 2026 года.

    Суаресу 38 лет, он выступает за "Интер Майами" с 2024 года. В составе клуба он стал победителем регулярного чемпионата MLS (2024) и обладателем Кубка MLS (2025). За два сезона Суарес забил за клуб 42 гола во всех турнирах, что является вторым результатом в истории команды (лидирует Лионель Месси - 77 голов).

    "İnter Mayami" Luis Suaresin müqaviləsinin müddətini uzadıb
    Luis Suárez extends Inter Miami deal through 2026 MLS season

