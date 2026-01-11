Сенатор США: Иран серьезно ослаб на фоне военных поражений и политического давления

Иран в результате последних военных поражений и политического давления значительно ослаб и столкнулся с кризисом легитимности внутри страны.

Как передает Report, об этом заявил республиканский сенатор США Тед Круз в интервью телеканалу Iran International.

"США рассматривают протесты как естественное право граждан Ирана", - отметил Круз. По его словам, иранский народ стремится быть на стороне Запада, однако на протяжении многих лет страдает под властью радикального исламистского режима.

Критикуя верховного лидера Ирана Сейида Али Хаменеи, сенатор подчеркнул, что население Исламской Республики Иран имеет право бороться за свободу и человеческое достоинство.

В то же время Круз обвинил администрации Барака Обамы и Джо Байдена в чрезмерной мягкости по отношению к Тегерану.