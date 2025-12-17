"İnter Mayami" Luis Suaresin müqaviləsinin müddətini uzadıb
Futbol
- 17 dekabr, 2025
- 20:20
ABŞ təmsilçisi "İnter Mayami" hücumçusu Luis Suaresin müqaviləsinin müddətini uzadıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
38 yaşlı uruqvaylı futbolçunun yeni sözləşməsi 2026-cı ilin sonuna qədər nəzərdə tutulub.
"İnter Mayami" və Luis Suares arasında mövcud sözləşmənin müddəti 2025-ci ilin sonuna kimi nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, Suares 2024-cü ildə "İnter Mayami"yə keçib. Bu mövsüm o, klubda 32 oyuna çıxaraq 10 qol vurub və 10 məhsuldar ötürmə edib.
