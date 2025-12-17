WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    "İnter Mayami" Luis Suaresin müqaviləsinin müddətini uzadıb

    Futbol
    • 17 dekabr, 2025
    • 20:20
    ABŞ təmsilçisi "İnter Mayami" hücumçusu Luis Suaresin müqaviləsinin müddətini uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    38 yaşlı uruqvaylı futbolçunun yeni sözləşməsi 2026-cı ilin sonuna qədər nəzərdə tutulub.

    "İnter Mayami" və Luis Suares arasında mövcud sözləşmənin müddəti 2025-ci ilin sonuna kimi nəzərdə tutulub.

    Qeyd edək ki, Suares 2024-cü ildə "İnter Mayami"yə keçib. Bu mövsüm o, klubda 32 oyuna çıxaraq 10 qol vurub və 10 məhsuldar ötürmə edib.

