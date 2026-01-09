ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndə heyəti Karakasa gəlib
Digər ölkələr
- 09 yanvar, 2026
- 20:40
ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndə heyəti yanvarın 9-da Prezident Nikolas Maduronun kənarlaşdırılmasından sonra ilk dəfə Venesuelaya səfər edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə CNN telekanalı ABŞ rəsmisinə istinadən məlumat yayıb.
Mövcud məlumatlara görə, ABŞ Dövlət Departamentinə məxsus "Dash 8-300" təyyarəsi Karakasda eniş edib. Səfər ABŞ-nin Karakasdakı səfirliyinin fəaliyyətini bərpa etmək niyyəti fonunda baş tutub.
Mənbə ABŞ-nin Kolumbiyada yerləşən Venesuela Məsələləri İdarəsinin əməkdaşlarının, həmçinin ABŞ-nin Kolumbiyadakı səlahiyyətli səfiri Con Maknamaranın Karakasa səfirliyin mərhələli bərpası imkanlarının ilkin qiymətləndirilməsi məqsədilə gəldiklərini vurğulayıb.
Son xəbərlər
20:54
Meksika Trampın açıqlamalarından sonra ABŞ ilə əməkdaşlığı gücləndirmək istəyirDigər ölkələr
20:53
Kamandan oxatma üzrə Azərbaycan birinciliyi və çempionatı keçiriləcəkFərdi
20:40
ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndə heyəti Karakasa gəlibDigər ölkələr
20:29
Sumqayıtda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilibHadisə
20:26
Foto
Rusiya PUA-ları Ukrayna sahillərində iki ticarət gəmisini vurub, bir nəfər ölübDigər ölkələr
20:23
Meloni: Avropanın Rusiya ilə dialoqu bərpa etmək vaxtı çatıbDigər ölkələr
20:18
Xamenei İrandakı etirazçıların Trampın "işinə yarımağa" çalışdıqlarını bəyan edibRegion
20:07
Almaniya rəqəmsal zorakılıqla mübarizə üçün yeni tədbirləri nəzərdən keçirəcəkDigər ölkələr
20:03