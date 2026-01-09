Делегация Госдепа США прибыла в Каракас

Команда Госдепартамента США в пятницу впервые с момента отстранения Николаса Мадуро прибыла в Венесуэлу.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

По имеющейся информации, воздушное судно Dash 8-300, принадлежащее Госдепу США, отправилось из Виллемстада, столицы Кюрасао и приземлилось в Каракасе. Поездка состоялась на фоне намерений США возобновить работу своего посольства в Каракасе и подчеркивает стремление страны восстановить дипломатическое присутствие в стране.

По словам чиновника, американские дипломатические и силовые сотрудники из Управления по делам Венесуэлы, базирующегося в Колумбии, а также исполняющий обязанности посла США в Колумбии Джон Макнамара прибыли в венесуэльскую столицу "для проведения первичной оценки возможности поэтапного возобновления работы посольства".