Rusiya PUA-ları Ukrayna sahillərində iki ticarət gəmisini vurub, bir nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 09 yanvar, 2026
- 20:26
Rusiyanın pilotsuz uçuş aparatları (PUA) Odessa limanı yaxınlığında Komor adalarının bayrağı altında soya yükü daşıyan gəmini vurub, Suriya vətəndaşı olan ekipaj üzvü ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Baş nazirinin müavini Aleksey Kuleba öz teleqram kanalında məlumat paylaşıb.
Onun sözlərinə görə, hadisə yerinə xilasetmə bölmələri göndərilib.
Kuleba həmçinin qeyd edib ki, Rusiyanın hücum dronu taxıl yükü ilə Çernomorsk limanına gedən Sent-Kits və Nevis bayrağı altındakı daha bir gəmiyə də zərbələr endirib. Hazırda gəminin ən yaxın limana doğru hərəkətdə olduğu bildirilib.
Son xəbərlər
20:54
Meksika Trampın açıqlamalarından sonra ABŞ ilə əməkdaşlığı gücləndirmək istəyirDigər ölkələr
20:53
Kamandan oxatma üzrə Azərbaycan birinciliyi və çempionatı keçiriləcəkFərdi
20:40
ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndə heyəti Karakasa gəlibDigər ölkələr
20:29
Sumqayıtda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilibHadisə
20:26
Foto
Rusiya PUA-ları Ukrayna sahillərində iki ticarət gəmisini vurub, bir nəfər ölübDigər ölkələr
20:23
Meloni: Avropanın Rusiya ilə dialoqu bərpa etmək vaxtı çatıbDigər ölkələr
20:18
Xamenei İrandakı etirazçıların Trampın "işinə yarımağa" çalışdıqlarını bəyan edibRegion
20:07
Almaniya rəqəmsal zorakılıqla mübarizə üçün yeni tədbirləri nəzərdən keçirəcəkDigər ölkələr
20:03