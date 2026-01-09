Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Российские БПЛА поразили два торговых судна у берегов Украины, погиб один человек

    Другие страны
    • 09 января, 2026
    • 20:08
    Российские БПЛА поразили два торговых судна у берегов Украины, погиб один человек

    Российские беспилотники поразили судно с грузом сои под флагом Коморских островов у порта Одессы, погиб член экипажа – гражданин Сирии.

    Как передает Report, об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер Украины по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

    "Возле порта Одесса также поражено судно под флагом Коморских островов, которое перевозило сою. В результате атаки, к сожалению, есть погибший член экипажа - гражданин Сирии", - написал он.

    По его словам, на место происшествия направлены спасательные подразделения.

    Кулеба также уточнил, что ударный дрон РФ попал в еще одно судно под флагом Сент-Китс и Невис, которое направлялось в порт Черноморск с грузом зерна. Отмечается, что судно находится на ходу и направляется к ближайшему порту.

    Украина российско-украинская война дрон судно член экипажа Сирия Россия БПЛА
    Фото
    Russian drones strike two commercial vessels off Ukraine, one killed

    Последние новости

    20:19

    Киев предупредил Варшаву о возможном применении Россией ракеты "Орешник"

    Другие страны
    20:08
    Фото

    Российские БПЛА поразили два торговых судна у берегов Украины, погиб один человек

    Другие страны
    20:03

    Хаменеи заявил, что протестующие в Иране пытаются "угодить" Трампу

    В регионе
    19:57

    Президент Мексики заявила о намерении усилить взаимодействие с США после заявлений Трампа

    Другие страны
    19:55

    Мелони выступила за возобновление диалога Европы с Россией

    Другие страны
    19:52

    "Нефтчи" победил участника Лиги Чемпионов

    Футбол
    19:36

    Сибига: Зеленский вовлечен в процесс приближения справедливого мира

    Другие страны
    19:26

    Турция вновь призвала СДС соблюдать обязательства по соглашению от 10 марта

    В регионе
    19:22

    Германия рассмотрит новые меры для борьбы с цифровым насилием через ИИ

    Другие страны
    Лента новостей