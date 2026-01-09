Российские БПЛА поразили два торговых судна у берегов Украины, погиб один человек

Российские беспилотники поразили судно с грузом сои под флагом Коморских островов у порта Одессы, погиб член экипажа – гражданин Сирии.

Как передает Report, об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер Украины по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

"Возле порта Одесса также поражено судно под флагом Коморских островов, которое перевозило сою. В результате атаки, к сожалению, есть погибший член экипажа - гражданин Сирии", - написал он.

По его словам, на место происшествия направлены спасательные подразделения.

Кулеба также уточнил, что ударный дрон РФ попал в еще одно судно под флагом Сент-Китс и Невис, которое направлялось в порт Черноморск с грузом зерна. Отмечается, что судно находится на ходу и направляется к ближайшему порту.