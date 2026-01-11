Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    "Челси" разгромил "Чарльтон" со счетом 5:1 и вышел в четвертый раунд Кубка Англии

    Футбол
    • 11 января, 2026
    • 02:59
    Челси разгромил Чарльтон со счетом 5:1 и вышел в четвертый раунд Кубка Англии

    Завершился матч третьего раунда Кубка Англии сезона-2025/2026, в котором встречались "Чарльтон" и "Челси". Команды играли на стадионе "Вэлли" в Лондоне (Англия).

    Как передает Report, победу со счетом 5:1 праздновали футболисты клуба английской Премьер-лиги.

    На 45+4-й минуте защитник Йоррел Хато открыл счёт в матче. На 50-й минуте защитник Тосин Адарабиойо удвоил преимущество "синих". На 57-й минуте полузащитник "Чарльтона" Майлз Либерн сократил отставание своей команды. На 62-й минуте форвард Марк Гиу забил третий гол "Челси". На 90-й минуте вингер Педру Нету довёл счёт до крупного. На 90+4-й минуте полузащитник Энцо Фернандес установил окончательный счёт ударом с пенальти.

    Таким образом, подопечные Лиама Росеньора вышли в следующий раунд Кубка Англии. "Чарльтон" завершил выступления на турнире. В Чемпионшипе команда располагается на 19-м месте.

