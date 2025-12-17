Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.12.2025)
Финансы
- 17 декабря, 2025
- 09:05
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
59,63
|
- 0,63
|
- 15,01
|
WTI (долл/барр)
|
55,97
|
- 0,55
|
- 15,75
|
Золото (долл/унция)
|
4 354,00
|
38,90
|
1 713,00
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
48 114,26
|
- 302,30
|
5 570,04
|
S&P 500
|
6 800,26
|
- 16,25
|
918,63
|
Nasdaq
|
23 111,46
|
54,05
|
3 800,67
|
Nikkei
|
49 470,60
|
- 24,03
|
9 576,06
|
Dax
|
24 076,87
|
- 153,04
|
4 167,73
|
FTSE 100
|
9 684,79
|
- 66,52
|
1 511,77
|
CAC 40 INDEX
|
8 106,16
|
- 18,72
|
725,42
|
Shanghai Composite
|
3 831,43
|
10,58
|
479,67
|
Bist 100
|
11 348,83
|
- 107,51
|
1 518,27
|
RTS
|
1 100,27
|
10,30
|
207,05
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1731
|
- 0,0022
|
0,1377
|
USD/GBP
|
1,3400
|
0,0031
|
0,0884
|
JPY/USD
|
155,0900
|
0,2700
|
- 2,1100
|
RUB/USD
|
79,4129
|
- 0,1049
|
- 34,1071
|
TRY/USD
|
42,7102
|
0,0087
|
7,3502
|
CNY/USD
|
7,0449
|
0,0015
|
- 0,2551
Последние новости
09:22
В Турции провели очередную масштабную операцию против FETÖ, задержаны 160 человекВ регионе
09:20
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.12.2025)Финансы
09:05
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.12.2025)Финансы
08:58
Самолет рейса Алматы – Астана вернулся в аэропорт вылета из-за задымления в салонеВ регионе
08:47
Стоимость серебра на Comex обновила исторический максимумФинансы
08:25
Фото
В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспортаИнфраструктура
08:08
Сыну Роба Райнера предъявлено обвинение в убийстве своих родителейДругие страны
07:52
Число погибших в боях на границе с Камбоджей таиландских военных возросло до 19Другие страны
07:35