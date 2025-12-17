Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Финансы
    • 17 декабря, 2025
    • 09:05
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.12.2025)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    59,63

    - 0,63

    - 15,01

    WTI (долл/барр)

    55,97

    - 0,55

    - 15,75

    Золото (долл/унция)

    4 354,00

    38,90

    1 713,00

    Индексы

    Dow-Jones

    48 114,26

    - 302,30

    5 570,04

    S&P 500

    6 800,26

    - 16,25

    918,63

    Nasdaq

    23 111,46

    54,05

    3 800,67

    Nikkei

    49 470,60

    - 24,03

    9 576,06

    Dax

    24 076,87

    - 153,04

    4 167,73

    FTSE 100

    9 684,79

    - 66,52

    1 511,77

    CAC 40 INDEX

    8 106,16

    - 18,72

    725,42

    Shanghai Composite

    3 831,43

    10,58

    479,67

    Bist 100

    11 348,83

    - 107,51

    1 518,27

    RTS

    1 100,27

    10,30

    207,05

    Валюта

    USD/EUR

    1,1731

    - 0,0022

    0,1377

    USD/GBP

    1,3400

    0,0031

    0,0884

    JPY/USD

    155,0900

    0,2700

    - 2,1100

    RUB/USD

    79,4129

    - 0,1049

    - 34,1071

    TRY/USD

    42,7102

    0,0087

    7,3502

    CNY/USD

    7,0449

    0,0015

    - 0,2551
    фондовые рынки валютные рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.12.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (17.12.2025)

