Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.12.2025)
Maliyyə
- 17 dekabr, 2025
- 08:54
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
59,63
|
- 0,63
|
- 15,01
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
55,97
|
- 0,55
|
- 15,75
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 354,00
|
38,90
|
1 713,00
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
48 114,26
|
- 302,30
|
5 570,04
|
S&P 500
|
6 800,26
|
- 16,25
|
918,63
|
Nasdaq
|
23 111,46
|
54,05
|
3 800,67
|
Nikkei
|
49 470,60
|
- 24,03
|
9 576,06
|
Dax
|
24 076,87
|
- 153,04
|
4 167,73
|
FTSE 100
|
9 684,79
|
- 66,52
|
1 511,77
|
CAC 40 INDEX
|
8 106,16
|
- 18,72
|
725,42
|
Shanghai Composite
|
3 831,43
|
10,58
|
479,67
|
Bist 100
|
11 348,83
|
- 107,51
|
1 518,27
|
RTS
|
1 100,27
|
10,30
|
207,05
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1731
|
- 0,0022
|
0,1377
|
USD/GBP
|
1,3400
|
0,0031
|
0,0884
|
JPY/USD
|
155,0900
|
0,2700
|
- 2,1100
|
RUB/USD
|
79,4129
|
- 0,1049
|
- 34,1071
|
TRY/USD
|
42,7102
|
0,0087
|
7,3502
|
CNY/USD
|
7,0449
|
0,0015
|
- 0,2551
