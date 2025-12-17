Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Стоимость серебра на Comex обновила исторический максимум

    Финансы
    • 17 декабря, 2025
    • 08:47
    Стоимость серебра на Comex обновила исторический максимум

    Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $66 за тройскую унцию.

    Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

    По данным на 07:01 по бакинскому времени, цена на драгметалл росла на 4,07% и составляла $66,175 за тройскую унцию. К 08:20 стоимость серебра замедлила рост до $66,07 за унцию (+3,9%).

    В то же время фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex находился на уровне $4 354,1 (+0,44%).

    серебро Биржа Comex
