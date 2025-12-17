Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Жительница Гырмызы Базара: Сегодня мы возвращаемся домой благодаря нашим шехидам

    Внутренняя политика
    • 17 декабря, 2025
    • 07:35
    Жительница Гырмызы Базара: Сегодня мы возвращаемся домой благодаря нашим шехидам

    Сегодня меня переполняет чувство волнения, не могу представить, какие эмоции будут, когда увижу родные края.

    Как передает Report, об этом заявила журналистам жительница поселка Гырмызы Базар Альбита Исмаилова в преддверии возвращения к родному очагу.

    Она отметила, что вынужденные переселенцы получили возможность вернуться в свои дома ценой жизни шехидов.

    "Да упокоит Всевышний души шехидов и дарует здоровья гази. Они под руководством президента, Верховного главнокомандующего освободили наши земли", - заключила А. Исмаилова.

    Напомним, что сегодня в город Лачын, поселки Гадрут и Гырмызы Базар Ходжавендского района, а также село Хыдырлы Агдамского района выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев.

    Великое возвращение поселок Гырмызы базар бывшие вынужденные переселенцы
    Qırmızı Bazar sakini: Şəhidlərimizin sayəsində bu gün öz evimizə qayıdırıq

    Последние новости

    07:52

    Число погибших в боях на границе с Камбоджей таиландских военных возросло до 19

    Другие страны
    07:35

    Жительница Гырмызы Базара: Сегодня мы возвращаемся домой благодаря нашим шехидам

    Внутренняя политика
    07:28
    Фото

    В Лачын, Ходжавенд и Агдам выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    07:11

    Мерц раскрыл детали переговоров по Украине

    Другие страны
    07:06
    Фото

    Бывший вынужденный переселенец: Я с нетерпением ждал дня, когда вернусь в Лачын

    Внутренняя политика
    06:48

    Возвращающаяся в родное село супруга шехида: Сегодня меня переполняет чувство радости

    Внутренняя политика
    06:33

    Глава МИД КНР выступил за ведущую роль Палестины в послевоенном управлении Газой

    Другие страны
    06:12

    В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 4

    В регионе
    05:51
    Фото

    В массовом ДТП в Стамбуле пострадали семь человек

    В регионе
    Лента новостей