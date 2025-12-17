Жительница Гырмызы Базара: Сегодня мы возвращаемся домой благодаря нашим шехидам

Сегодня меня переполняет чувство волнения, не могу представить, какие эмоции будут, когда увижу родные края.

Как передает Report, об этом заявила журналистам жительница поселка Гырмызы Базар Альбита Исмаилова в преддверии возвращения к родному очагу.

Она отметила, что вынужденные переселенцы получили возможность вернуться в свои дома ценой жизни шехидов.

"Да упокоит Всевышний души шехидов и дарует здоровья гази. Они под руководством президента, Верховного главнокомандующего освободили наши земли", - заключила А. Исмаилова.

Напомним, что сегодня в город Лачын, поселки Гадрут и Гырмызы Базар Ходжавендского района, а также село Хыдырлы Агдамского района выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев.