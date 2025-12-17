Жительница Гырмызы Базара: Сегодня мы возвращаемся домой благодаря нашим шехидам
Внутренняя политика
- 17 декабря, 2025
- 07:35
Сегодня меня переполняет чувство волнения, не могу представить, какие эмоции будут, когда увижу родные края.
Как передает Report, об этом заявила журналистам жительница поселка Гырмызы Базар Альбита Исмаилова в преддверии возвращения к родному очагу.
Она отметила, что вынужденные переселенцы получили возможность вернуться в свои дома ценой жизни шехидов.
"Да упокоит Всевышний души шехидов и дарует здоровья гази. Они под руководством президента, Верховного главнокомандующего освободили наши земли", - заключила А. Исмаилова.
Напомним, что сегодня в город Лачын, поселки Гадрут и Гырмызы Базар Ходжавендского района, а также село Хыдырлы Агдамского района выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев.
