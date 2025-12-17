WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Qırmızı Bazar sakini: Şəhidlərimizin sayəsində bu gün öz evimizə qayıdırıq

    Daxili siyasət
    17 dekabr, 2025
    • 07:04
    Qırmızı Bazar sakini: Şəhidlərimizin sayəsində bu gün öz evimizə qayıdırıq

    Çox həyəcanlıyam, Allah bilir, oraları görəndə hansı hissləri keçirəcəyəm.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Xocavənd rayonun Qırmızı Bazar qəsəbəsinə köç edən Albita İsmayılova jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Sevincinin həddi-hüdudu olmadığını bildirən A. İsmayılova hisslərini belə ifadə edib:

    "Allaha şükür edirəm ki, bizi öz doğma torpaqlarımıza qaytarırlar. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə, prezidentimizə cansağlığı versin. Onların sayəsində bu gün öz evimizə qayıdırıq".

    Жительница Гырмызы Базара: Сегодня мы возвращаемся домой благодаря нашим шехидам

