Qırmızı Bazar sakini: Şəhidlərimizin sayəsində bu gün öz evimizə qayıdırıq
Daxili siyasət
- 17 dekabr, 2025
- 07:04
Çox həyəcanlıyam, Allah bilir, oraları görəndə hansı hissləri keçirəcəyəm.
"Report" xəbər verir ki, bunu Xocavənd rayonun Qırmızı Bazar qəsəbəsinə köç edən Albita İsmayılova jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Sevincinin həddi-hüdudu olmadığını bildirən A. İsmayılova hisslərini belə ifadə edib:
"Allaha şükür edirəm ki, bizi öz doğma torpaqlarımıza qaytarırlar. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə, prezidentimizə cansağlığı versin. Onların sayəsində bu gün öz evimizə qayıdırıq".
