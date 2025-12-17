Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Возвращающаяся в родное село супруга шехида: Сегодня меня переполняет чувство радости

    Внутренняя политика
    • 17 декабря, 2025
    • 06:48
    Возвращающаяся в родное село супруга шехида: Сегодня меня переполняет чувство радости

    Сегодня меня переполняет чувство радости, мы долгие годы ждали этого дня.

    Как сообщает Report, об этом заявила журналистам супруга шехида Эльвана Агаева Набат Искандерова в преддверии возвращения в родной поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района.

    Она рассказала, что была вынуждена покинуть родной очаг с сыном-младенцем на руках.

    "Теперь я возвращаюсь с сыном и его семьей, с внуками. Сегодня меня переполняет чувство радости", - сказала Н. Искандерова.

    Напомним, что сегодня в город Лачын, поселки Гадрут и Гырмызы Базар Ходжавендского района, а также село Хыдырлы Агдамского района выезжают очередные группы бывших вынужденных переселенцев.

    Великое возвращение бывшие вынужденные переселенцы поселок Гырмызы базар
    Şəhidin doğma yurda qayıdan həyat yoldaşı: Bu gün özümlə böyük bir sevinc aparıram

