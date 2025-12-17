Возвращающаяся в родное село супруга шехида: Сегодня меня переполняет чувство радости
Внутренняя политика
- 17 декабря, 2025
- 06:48
Сегодня меня переполняет чувство радости, мы долгие годы ждали этого дня.
Как сообщает Report, об этом заявила журналистам супруга шехида Эльвана Агаева Набат Искандерова в преддверии возвращения в родной поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района.
Она рассказала, что была вынуждена покинуть родной очаг с сыном-младенцем на руках.
"Теперь я возвращаюсь с сыном и его семьей, с внуками. Сегодня меня переполняет чувство радости", - сказала Н. Искандерова.
Напомним, что сегодня в город Лачын, поселки Гадрут и Гырмызы Базар Ходжавендского района, а также село Хыдырлы Агдамского района выезжают очередные группы бывших вынужденных переселенцев.
