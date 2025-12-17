В массовом ДТП в Стамбуле пострадали семь человек
В регионе
- 17 декабря, 2025
- 05:51
В районе Чекмякёй турецкого Стамбула произошло массовое ДТП.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, на въезде в туннель Ташделен столкнулись два автомобиля, затем еще пять транспортных средств наехали на участников ДТП.
В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили семь человек, в туннеле образовалась пробка.
На место происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб.
Обстоятельства инцидента будут установлены по итогам расследования.
Последние новости
05:51
Фото
В массовом ДТП в Стамбуле пострадали семь человекВ регионе
05:19
9News: В Сиднее из-за траура отменили часть рождественских мероприятийДругие страны
04:47
OpenAI представила генератор изображений ChatGPT ImagesИКТ
04:23
Трамп признал власти Венесуэлы террористической организациейДругие страны
04:08
Управляющие крупнейшими фондами ожидают роста мировой экономики в 2026 годуБизнес
03:55
Постпред при ООН: Азербайджан объявил цифровую трансформацию национальным приоритетомВнешняя политика
03:30
В РФ заявили, что могут заменить Великобританию в технологической сделке с СШАВ регионе
03:17
Bloomberg: ЕС может грозить месть из-за налогов на американские IT-компанииИКТ
02:46