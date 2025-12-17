В массовом ДТП в Стамбуле пострадали семь человек

В районе Чекмякёй турецкого Стамбула произошло массовое ДТП.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, на въезде в туннель Ташделен столкнулись два автомобиля, затем еще пять транспортных средств наехали на участников ДТП.

В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили семь человек, в туннеле образовалась пробка.

На место происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб.

Обстоятельства инцидента будут установлены по итогам расследования.