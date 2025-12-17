Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    • 17 декабря, 2025
    • 05:51
    В массовом ДТП в Стамбуле пострадали семь человек

    В районе Чекмякёй турецкого Стамбула произошло массовое ДТП.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, на въезде в туннель Ташделен столкнулись два автомобиля, затем еще пять транспортных средств наехали на участников ДТП.

    В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили семь человек, в туннеле образовалась пробка.

    На место происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб.

    Обстоятельства инцидента будут установлены по итогам расследования.

    Фото
    İstanbulda zəncirvari qəza baş verib, xəsarət alanlar var

