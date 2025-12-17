9News: В Сиднее из-за траура отменили часть рождественских мероприятий
Другие страны
- 17 декабря, 2025
Празднование Рождества в Сиднее будет проходить в ограниченном формате, а все торжественные мероприятия отменены до воскресенья, 21 декабря.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал 9News.
По его информации, рождественские огни по всему городу заменят на белые гирлянды в знак уважения к жертвам теракта на пляже Бондай и солидарности с еврейской общиной. На площадях у рождественских елей не будет световых или звуковых шоу, а программа песнопений "Рождественские гимны в городе" будет приостановлена до конца недели.
Также сообщается, что отменена часть рождественских фейерверков в сиднейском заливе Дарлинг-Харбор.
