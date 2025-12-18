Трамп анонсировал разовую выплату $1 776 каждому американскому военному
Другие страны
- 18 декабря, 2025
- 08:09
Президент США Дональд Трамп заявил о планах выплатить до 25 декабря по $1776 каждому из более чем 1,45 млн американских военнослужащих.
Как передает Report, об этом он сообщил 17 декабря в обращении к нации.
"Сегодня вечером я рад сообщить, что более 1,45 млн военнослужащих перед Рождеством получат специальные дивиденды для воинов. В честь основания нашей страны в 1776 году мы направим каждому военному $1776", - отметил Трамп, уточнив, что банковские чеки уже отправлены.
Американский лидер пояснил, что средства выделяются за счет дополнительных доходов, полученных от введенных пошлин на продукцию из других стран, и подчеркнул экономические успехи администрации США.
Трамп анонсировал разовую выплату $1 776 каждому американскому военному
