    Фон дер Ляйен назвала условие разблокирования активов России

    • 19 декабря, 2025
    • 08:11
    Разблокирование замороженных в ЕС суверенных активов России теперь возможно, только если за это проголосует квалифицированное большинство стран ЕС на саммите Евросоюза.

    Как передает Report, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

    "Раньше активы РФ в ЕС могли быть разморожены, если бы хотя бы одна страна ЕС отказалась продлить это решение [о замораживании]. Теперь российские активы заморожены до тех пор, пока Россия не выплатит репарации. Теперь их разблокирование возможно только решением квалифицированного большинства стран ЕС", - сказала фон дер Ляйен.

    Квалифицированное большинство в ЕС подразумевает, что "за" должны проголосовать 60% стран ЕС (16 из 27), где проживает более 55% населения Евросоюза.

    Fon der Leyen Rusiya aktivlərinin blokdan çıxarılması şərtini açıqlayıb

