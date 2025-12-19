Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 19 декабря, 2025
    • 08:28
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    5. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    6. Улица 28 Мая, от перекрестка с улицей Пушкина до перекрестка с улицей Рашида Бейбутова;

    7. Улица Диляры Алиевой, от перекрестка с улицей Пушкина до перекрестка с улицей Рашида Бейбутова;

    8. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";

    9. Бинагадинское шоссе, от станции метро "Азадлыг проспекти" в направлении поселка Бинагади;

    10. Круг "20 Января";

    11. Проспект Зии Буниятова, от перекрестка с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    12. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    13. Бадамдарское шоссе, в направлении центра.

