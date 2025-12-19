WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    • 19 dekabr, 2025
    • 08:21
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    2. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    3. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    4. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    5. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    6. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    7. Dilarə Əliyeva küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    8. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

    9. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində;

    10. "20 Yanvar" dairəsində;

    11. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    12. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    13. Badamdar şosesi, mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    Bakı yol tıxac
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Son xəbərlər

    08:48

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (19.10.2025)

    Maliyyə
    08:42

    Fon der Leyen Rusiya aktivlərinin blokdan çıxarılması şərtini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    08:33

    Aİ Belçikanın tələblərinə görə Rusiya aktivlərini müsadirə edə bilməyib

    Digər ölkələr
    08:21

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    08:05

    Aİ-nin Rusiyaya qarşı bütün sanksiyalarının müddəti daha 6 ay uzadılıb

    Digər ölkələr
    07:50

    Avstraliyada silahlar insanlardan geri alınacaq

    Digər ölkələr
    07:13
    Foto

    Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü Vaşinqtonda qeyd edilib

    Xarici siyasət
    06:51

    Kim Çen In Şimali Koreyada cənnət quracağına söz verib

    Digər ölkələr
    06:16

    Maduro amerikalıları müharibəyə qarşı çıxmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti