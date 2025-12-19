Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    ЦБ Японии поднял учетную ставку до самого высокого уровня за 30 лет

    Финансы
    • 19 декабря, 2025
    • 08:44
    ЦБ Японии поднял учетную ставку до самого высокого уровня за 30 лет

    Банк Японии принял решение о повышении базисной учетной ставки кредита с 0,5% до 0,75% - до самого высокого уровня с сентября 1995 года.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, об этом говорится в решениях главного финансового регулятора страны.

    Отмечается, что такая мера предпринимается для стабилизации роста цен на уровне 2%.

    За принятие решения единогласно проголосовали все члены исполнительного совета ЦБ. Ключевая ставка кредита поднимается в текущем году уже во второй раз. Руководство Банка Японии полагает, что это может привести к росту зарплат в 2026 году и к активизации потребительского спроса, который формирует более половины валового внутреннего продукта страны. В то же время повышение ставки увеличивает кредитную нагрузку на население, в том числе по ипотеке, отмечает информационное агентство Kyodo.

    Решение закрепляет низкий курс иены по отношению к доллару, поскольку кредитные ставки в США по-прежнему остаются на более высоком уровне, чем в Японии. Это также сохраняет высокие цены на продовольствие в стране, которая во многом зависит от импорта, в частности, зерновых и мяса.

