В Бангладеш журналистов спасли из подожженных на протестах офисов

Силы безопасности эвакуировали 25 журналистов, заблокированных в здании редакций газет Daily Star и Prothom Alo, которые были подожжены во время протестов в Бангладеш.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал India Today.

На опубликованных фотографиях видны обугленные стены и полностью выгоревшие внутренние помещения редакций.

Массовые протесты вспыхнули в ночь на 19 декабря в Дакке после смерти молодого политического активиста Шарифа Османа Хади, который умер в больнице Сингапура в результате ранений, полученных при покушении на него в столице Бангладеш 12 декабря. 32-летний Хади был одним из лидеров антиправительственных протестов 2024 года. Он выступал против влияния Индии на внутреннюю политику Бангладеш.

Когда стало известно о смерти Хади, тысячи людей вышли на улицы Дакки, а также других городов страны. Они обвиняли власти в неспособности защитить молодого политика. Кроме офисов газет Prothom Alo и Daily Star протестующие подожгли офис бывшей правящей партии "Авами лиг". Они также забросали камнями резиденцию одного из индийских дипломатов.

Глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус выступил с обращением и призвал к спокойствию. Он объявил 20 декабря днем национального траура в связи со смертью Хади. Юнус также пообещал, что виновные в его убийстве будут найдены и наказаны. Силы безопасности Бангладеш были приведены в повышенную готовность.