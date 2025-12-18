Число погибших таиландских военных на границе с Камбоджей возросло до 21

Число военнослужащих Таиланда, погибших в ходе пограничного конфликта с Камбоджей, увеличилось с 19 до 21.

Как передает Report, об этом сообщили Королевские Сухопутные силы Таиланда.

По их данным, двое военнослужащих погибли 17 декабря во время боевых действий в провинциях Сисакет и Сакэу.

Столкновения с применением стрелкового оружия начались 7 декабря. Таиландские сухопутные силы сообщили 8 декабря, что камбоджийские войска открыли артиллерийский огонь по их позициям в приграничной зоне. В ответ ВВС Таиланда атаковали военную инфраструктуру Камбоджи.

Камбоджа не предоставляла данные о потерях среди своих военнослужащих, однако, по информации Таиланда, в результате столкновений погибли более 200 камбоджийских военных. Министр информации Камбоджи Нет Пхеактра сообщил о гибели 15 гражданских лиц.