Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Число погибших таиландских военных на границе с Камбоджей возросло до 21

    Другие страны
    • 18 декабря, 2025
    • 07:53
    Число погибших таиландских военных на границе с Камбоджей возросло до 21

    Число военнослужащих Таиланда, погибших в ходе пограничного конфликта с Камбоджей, увеличилось с 19 до 21.

    Как передает Report, об этом сообщили Королевские Сухопутные силы Таиланда.

    По их данным, двое военнослужащих погибли 17 декабря во время боевых действий в провинциях Сисакет и Сакэу.

    Столкновения с применением стрелкового оружия начались 7 декабря. Таиландские сухопутные силы сообщили 8 декабря, что камбоджийские войска открыли артиллерийский огонь по их позициям в приграничной зоне. В ответ ВВС Таиланда атаковали военную инфраструктуру Камбоджи.

    Камбоджа не предоставляла данные о потерях среди своих военнослужащих, однако, по информации Таиланда, в результате столкновений погибли более 200 камбоджийских военных. Министр информации Камбоджи Нет Пхеактра сообщил о гибели 15 гражданских лиц.

    Таиланд Камбоджа конфликт

    Последние новости

    07:53

    Число погибших таиландских военных на границе с Камбоджей возросло до 21

    Другие страны
    07:21

    Обращение Трампа к нации: Инвестиции, безопасность и новые достижения США - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    06:59

    ПСЖ оставил послание в раздевалке после победы в Межконтинентальном кубке

    Футбол
    06:28

    DPA: В Бундестаге одобрили пакет закупок для Бундесвера на €50 млрд

    Другие страны
    05:56

    США заявили об ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане

    Другие страны
    05:47

    NYT: США хотят расширить практику денатурализации американцев

    Другие страны
    05:15

    Telegraph: Британские компании страхуют заходящие в Венесуэлу танкеры

    Другие страны
    04:59

    У берегов Панамы произошло землетрясение магнитудой 5,4

    Другие страны
    04:22

    Венесуэла запросила экстренное заседание Совбеза ООН на фоне напряженности с США

    Другие страны
    Лента новостей