Число погибших таиландских военных на границе с Камбоджей возросло до 21
- 18 декабря, 2025
- 07:53
Число военнослужащих Таиланда, погибших в ходе пограничного конфликта с Камбоджей, увеличилось с 19 до 21.
Как передает Report, об этом сообщили Королевские Сухопутные силы Таиланда.
По их данным, двое военнослужащих погибли 17 декабря во время боевых действий в провинциях Сисакет и Сакэу.
Столкновения с применением стрелкового оружия начались 7 декабря. Таиландские сухопутные силы сообщили 8 декабря, что камбоджийские войска открыли артиллерийский огонь по их позициям в приграничной зоне. В ответ ВВС Таиланда атаковали военную инфраструктуру Камбоджи.
Камбоджа не предоставляла данные о потерях среди своих военнослужащих, однако, по информации Таиланда, в результате столкновений погибли более 200 камбоджийских военных. Министр информации Камбоджи Нет Пхеактра сообщил о гибели 15 гражданских лиц.