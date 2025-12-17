Sidneydə matəm səbəbindən Milad tədbirlərinin bir hissəsi ləğv edilib
Digər ölkələr
- 17 dekabr, 2025
- 05:46
Sidneydə Milad bayramı məhdud formatda keçiriləcək, bütün təntənəli tədbirlər bazar günü - 21 dekabradək ləğv edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "9News" telekanalı məlumat yayıb.
Məlumatına görə, şəhərdəki bütün Milad işıqları Bondi çimərliyindəki terror aktının qurbanlarına hörmət və yəhudi icması ilə həmrəylik əlaməti olaraq ağ çələnglərlə əvəz olunacaq. Milad ağacları olan meydançalarda işıq və ya səs şouları olmayacaq, "Şəhərdə Milad ilahiləri" proqramı isə həftənin sonuna qədər dayandırılacaq.
Həmçinin Sidneyin Darlinq-Harbor körfəzində Milad atəşfəşanlığının bir hissəsinin ləğv edildiyi də bildirilir.
