Azərbaycan Tokioda təbii fəlakət risklərinin azaldılması üzrə konfransda iştirak edir

    Xarici siyasət
    • 17 dekabr, 2025
    • 09:43
    Azərbaycan Yaponiyanın paytaxtı Tokioda Təbii Fəlakətlər Zamanı Risklərin Azaldılması üzrə Asiya Konfransında (ACDR2025) iştirak edir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Azərbaycanın Yaponiyadakı səfirliyinin "X" səhifəsində paylaşım edilib.

    "Tokioda 2025-ci il dekabrın 17-də rəsmi olaraq Təbii Fəlakətlər Zamanı Risklərin Azaldılması üzrə Asiya Konfransı işə başlayıb. Azərbaycan nümayəndə heyətinə Mülki müdafiə işinin təşkili Baş idarəsinin rəisi general-mayor Niyazi Zamanov rəhbərlik edir", - paylaşımda qeyd olunub.

    Xatırladaq ki, Tokioda 17-19 dekabr tarixlərində ACDR2025 konfransı keçiriləcək. Konfransın mövzusu "Dayanıqlığın birgə yaradılması: meqa-fəlakətlərə hazır dayanıqlı cəmiyyətə doğru"dur.

    Азербайджан участвует в конференции по снижению рисков стихийных бедствий в Токио
    Azerbaijan participating in Tokyo Conference on Disaster Reduction

