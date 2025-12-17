Azərbaycan Tokioda təbii fəlakət risklərinin azaldılması üzrə konfransda iştirak edir
- 17 dekabr, 2025
- 09:43
Azərbaycan Yaponiyanın paytaxtı Tokioda Təbii Fəlakətlər Zamanı Risklərin Azaldılması üzrə Asiya Konfransında (ACDR2025) iştirak edir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Azərbaycanın Yaponiyadakı səfirliyinin "X" səhifəsində paylaşım edilib.
"Tokioda 2025-ci il dekabrın 17-də rəsmi olaraq Təbii Fəlakətlər Zamanı Risklərin Azaldılması üzrə Asiya Konfransı işə başlayıb. Azərbaycan nümayəndə heyətinə Mülki müdafiə işinin təşkili Baş idarəsinin rəisi general-mayor Niyazi Zamanov rəhbərlik edir", - paylaşımda qeyd olunub.
Xatırladaq ki, Tokioda 17-19 dekabr tarixlərində ACDR2025 konfransı keçiriləcək. Konfransın mövzusu "Dayanıqlığın birgə yaradılması: meqa-fəlakətlərə hazır dayanıqlı cəmiyyətə doğru"dur.
🇦🇿🇯🇵 On 17 December 2025, the Asian Conference on Disaster Reduction 2025 (ACDR2025) officially started in Tokyo.— Embassy of Azerbaijan in Japan (@AzEmbJapan) December 17, 2025
Azerbaijani is headed by Major General Mr. Niyazi Zamanov, Head of Main Department of Ministry of Emergency Situations of the Republic of Azerbaijan.#ACDR2025. pic.twitter.com/4UG2QD08O1